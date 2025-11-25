A 26 años de su estreno, “La Fiera” regresa a TVN en diciembre.

La ficción, que se emitió por primera vez en 1999, ocupará el horario de Romané, que ha tenido un exitoso regreso siendo vista hasta ahora por más de 7 millones de espectadores únicos.

La Fiera, el clásico que muestra las bondades de Chiloé, protagonizado por Claudia Di Girolamo, Francisco Reyes y Luis Alarcón, entre otros reconocidos actores, llegará a las tardes de TVN en muy pocas semanas. La producción ocupará el horario que deja Romané, que está en capítulos decisivos.

La Fiera, una de las teleseries más vistas y recordadas de la televisión chilena y ganadora de seis premios APES en sus principales categorías y un Premio Altazor al mejor guion de televisión, se podrá ver de lunes a viernes después del noticiero 24 Horas al Día.

La historia gira en torno a Catalina Chamorro (Claudia Di Girolamo), una mujer de carácter fuerte y temperamento indomable, conocida por rechazar, incluso con golpes, a los pretendientes que llegan a conquistarla. Algunos buscan su amor y otros, la fortuna de su padre.

Su actitud desafiante no pasaría de ser una curiosidad si no fuera por la promesa que su padre, Pedro Chamorro (Luis Alarcón), hizo a la difunta madre de Catalina: no permitirá que su hija menor, Blanca (Francisca Imboden), se case antes que Catalina. Esto hace que conquistar a “La Fiera” sea una misión casi imposible para cualquiera que desee su mano.

El elenco además lo completan emblemáticos nombres como Aline Kuppenheim, Alfredo Castro, José Soza, Juan Falcón, Álvaro Morales, Delfina Guzmán, Amparo Noguera, Eduardo Barril, entre otros.

La retransmisión de La Fiera se suma al ciclo de teleseries clásicas que TVN ha vuelto a emitir debido a su indiscutible éxito y fidelidad del público, incluso décadas después de su estreno como Romané, que comenzó su exhibición en mayo por la señal, y ya ha sido vista por 7.471.467 espectadores únicos.