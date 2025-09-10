Capacitan a equipos de neonatología en reanimación avanzada para mejorar respuesta en emergencias

Médicos y matronas de la Unidad de Neonatología de la V región participaron en un curso teórico-práctico de reanimación neonatal avanzada, diseñado para fortalecer sus competencias técnicas y de coordinación en situaciones críticas.

Con el fin de garantizar una atención rápida y eficiente ante emergencias en recién nacidos, el personal de la Unidad de Neonatología del Hospital Carlos Van Buren y del Hospital Claudio Vicuña se sometió a un completo entrenamiento que combinó módulos teóricos y prácticos. Esta capacitación busca que los equipos puedan actuar con mayor seguridad y precisión frente a casos de asfixia o complicaciones al nacer.

Paula Gajardo, jefa de Neonatología, explicó que el objetivo fue reforzar las capacidades técnicas, cognitivas y actitudinales de los participantes. “El resultado del curso fue muy positivo y estoy segura de que esto generará más confianza en el equipo cuando enfrenten una situación de esta naturaleza”, afirmó la especialista.

La formación puso énfasis en los llamados “segundos críticos”, momento en que cada acción es determinante para la vida del recién nacido. Alejandra Soto, matrona supervisora, subrayó que “es importantísimo que todos podamos estar capacitados en este aspecto porque sabemos que los segundos son súper importantes en un recién nacido con problemas”.

Durante el curso, los profesionales realizaron prácticas grupales, donde cada integrante asumió un rol específico en el proceso de reanimación. Esta dinámica permitió simular escenarios de alta presión y fortalecer el liderazgo y la comunicación efectiva entre los miembros del equipo.

Finalmente, la capacitación incluyó exámenes teóricos y simulaciones prácticas para evaluar el nivel de aprendizaje y asegurar la correcta aplicación de los protocolos. Con estas instancias, el hospital busca elevar la calidad de atención y reducir riesgos en situaciones de emergencia neonatal.