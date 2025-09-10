10/09/2025
Lo último:
Capacitación y empleoEmergenciasSaludSan AntonioViña del Mar

Capacitan a equipos de neonatología en reanimación avanzada para mejorar respuesta en emergencias

Lucas Contreras Muñoz

Médicos y matronas de la Unidad de Neonatología de la V región participaron en un curso teórico-práctico de reanimación neonatal avanzada, diseñado para fortalecer sus competencias técnicas y de coordinación en situaciones críticas.

Con el fin de garantizar una atención rápida y eficiente ante emergencias en recién nacidos, el personal de la Unidad de Neonatología del Hospital Carlos Van Buren y del Hospital Claudio Vicuña se sometió a un completo entrenamiento que combinó módulos teóricos y prácticos. Esta capacitación busca que los equipos puedan actuar con mayor seguridad y precisión frente a casos de asfixia o complicaciones al nacer.

Paula Gajardo, jefa de Neonatología, explicó que el objetivo fue reforzar las capacidades técnicas, cognitivas y actitudinales de los participantes. “El resultado del curso fue muy positivo y estoy segura de que esto generará más confianza en el equipo cuando enfrenten una situación de esta naturaleza”, afirmó la especialista.

La formación puso énfasis en los llamados “segundos críticos”, momento en que cada acción es determinante para la vida del recién nacido. Alejandra Soto, matrona supervisora, subrayó que “es importantísimo que todos podamos estar capacitados en este aspecto porque sabemos que los segundos son súper importantes en un recién nacido con problemas”.

Durante el curso, los profesionales realizaron prácticas grupales, donde cada integrante asumió un rol específico en el proceso de reanimación. Esta dinámica permitió simular escenarios de alta presión y fortalecer el liderazgo y la comunicación efectiva entre los miembros del equipo.

Finalmente, la capacitación incluyó exámenes teóricos y simulaciones prácticas para evaluar el nivel de aprendizaje y asegurar la correcta aplicación de los protocolos. Con estas instancias, el hospital busca elevar la calidad de atención y reducir riesgos en situaciones de emergencia neonatal.

Compartir:

También te puede gustar

Más de 200 mil personas se esperan en la 58ª Feria Internacional de Artesanía de Viña del Mar

Marcelo Andrade Saez

Viña del Mar adquirirá nuevo equipamiento para Cesfam Cienfuegos

Marcelo Andrade Saez

Con gran espectáculo gratuito en la Quinta Vergara finalizará celebración del Año Nuevo Chino en Viña del Mar

Marcelo Andrade Saez

Deja un comentario

La Opinión Online está en Mastodon