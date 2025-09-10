Chayanne regresa a Viña del Mar con show exclusivo en el Estadio Sausalito 2026.

El 11 de febrero de 2026, el cantante puertorriqueño Chayanne se presentará en el Estadio Sausalito de Viña del Mar, en el marco de su gira internacional “Bailemos Otra Vez Tour 2026”.

El Estadio Sausalito volverá a recibir un espectáculo internacional con la confirmación del concierto de Chayanne, programado para el 11 de febrero de 2026. La presentación se enmarca en su gira mundial “Bailemos Otra Vez Tour 2026” y será la única que el artista ofrecerá fuera de Santiago, donde actuará el 14 de febrero en el Estadio Nacional.

La alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, destacó que este anuncio refuerza la estrategia municipal de consolidar una cartelera robusta de eventos y actividades para el verano. “Viña se consolida cada vez más como la Capital Turística de Chile, un lugar donde todas las grandes producciones quieren estar”, afirmó la autoridad comunal.

Ripamonti subrayó además que la colaboración público-privada ha sido clave para atraer espectáculos de gran nivel. “Con esta estrategia impulsamos la creación de empleo y el desarrollo económico local, gracias a la capacidad hotelera y gastronómica que caracteriza a nuestra comuna”, indicó.

El Estadio Sausalito ya había vuelto a la escena musical en 2023, con shows multitudinarios como los de los Backstreet Boys en febrero y el DJ David Guetta en diciembre. Ambos eventos congregaron a más de 30 mil personas cada uno, lo que se tradujo en un importante dinamismo turístico y alta ocupación hotelera.

Con este nuevo concierto, Viña del Mar busca seguir posicionándose como un destino de referencia para artistas y visitantes. El espectáculo de Chayanne se suma a una temporada estival que promete consolidar la oferta cultural y recreativa de la ciudad, en paralelo a su proyección como motor del turismo y la economía regional.