Chile alberga por primera vez en Sudamérica la Conferencia Mundial de Insolvencia IAIR.

Santiago se convirtió en el epicentro de la discusión global sobre insolvencia al recibir la Conferencia Anual de la International Association of Insolvency Regulators (IAIR), encuentro que reunió a autoridades y expertos de todo el mundo para debatir sobre innovación, regulación y el impacto de la inteligencia artificial.

Chile marcó un hito al convertirse en el primer país de Sudamérica en acoger la Conferencia Mundial de Insolvencia de la International Association of Insolvency Regulators (IAIR), considerada el principal foro internacional en esta materia. Durante tres jornadas, Santiago recibió a reguladores, especialistas y autoridades de todos los continentes en un evento que puso a la insolvencia y sus desafíos globales en el centro del debate.

El encuentro, desarrollado bajo el lema “Regulatory Responsibilities: from AI to Stigma”, reunió a representantes de países como Canadá, Nueva Zelanda y Australia, además de expertos de organismos multilaterales como el Banco Mundial, el FMI y el PNUD. Los asistentes abordaron temas de gran alcance, entre ellos ciberseguridad, ética en la supervisión, salud mental en procesos de insolvencia, financiamiento y reestructuración empresarial.

Asimismo, la agenda incluyó talleres prácticos sobre fraude, fiscalización, estigmas sociales, uso de inteligencia artificial y fortalecimiento de capacidades institucionales. Los desafíos de las pequeñas y medianas empresas (Pymes) también fueron protagonistas, en un contexto internacional marcado por la incertidumbre económica y la necesidad de marcos regulatorios más eficientes y modernos.

Durante la inauguración, la Subsecretaria de Economía y Empresas de Menor Tamaño, Javiera Petersen, valoró el encuentro como una oportunidad clave para compartir experiencias y buenas prácticas. Destacó además la promulgación de la Ley de Procedimientos de Insolvencia de 2023 en Chile, que modernizó el sistema al simplificar trámites y reducir costos, proyectando al país como referente regional en esta materia.

El Superintendente de Insolvencia y Re emprendimiento, Hugo Sánchez, expresó que la realización de la conferencia en Chile fue un “gran honor” y el resultado de más de una década de esfuerzos por fortalecer la legislación. El evento concluyó con la ceremonia de traspaso de la bandera de la IAIR y el anuncio de que la próxima edición de la conferencia tendrá lugar en 2026 en Canadá.