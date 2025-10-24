Concejal de Limache, Alexis Ahumada, cuestionó al Presidente Boric por falta del himno nacional en acto oficial y tuvo consecuencias.

El video que el edil publicó en sus redes sociales, tras la inauguración del Cuartel de la Brigada de Investigación Criminal Limache, ha recibido miles de reacciones y comentarios.

Revuelo tanto en redes sociales como en los medios de comunicacion, no solo locales si no que también de cobertura nacional, ha generado el video que el concejal de Limache, Alexis Ahumada, compartió en su cuenta de Instagram con el momento en el que estrechando la mano de Gabriel Boric, le indicó: “faltó el himno nacional presidente”.

Contrario a lo que han indicado algunos medios, en el momento el concejal no guardó silencio. El presidente contestó “Siempre cantamos el himno nacional”, pero el concejal respondió “Ahora no”.

El presidente, con una sonrisa que se dibujaba en su rostro mientras saludaba a otros de los presentes, respondió: “Yo creo que es la canción que más he cantado los últimos cuatro años”, lo que generó las risas de algunos asistentes a la inauguración.

El concejal le replicó: “Acto oficial, himno nacional siempre”. Y el presidente, contestó de vuelta “¿Usted es concejal?, ¿Republicano?” a lo que el edil limachino se limitó a responder “No, Udi”.

Acompañando al video, Ahumada señaló: “Con mucho respeto pedí al Presidente que cada acto público oficial se debe cantar el himno nacional 🇨🇱. No hay (que) ser republicano para cantar nuestro himno.”

Durante la noche de ese día, el Concejal decidió desactivar los comentarios en su perfil de Instagram.

Le preguntamos por la situación y todas las repercuciones que ha tenido. Esto fue lo que nos contestó:

Alexis, ¿Cómo se origina la situación?

“La verdad es que primero fue entre tallas lo del himno nacional… entonces yo dije, voy a esperarlo (al presidente) para tirarle la talla de que faltó el himno… Y yo creo que a él le molestó que le preguntara eso. Y bueno, a mi también me molestó la respuesta que me dió Boric. Y yo creo que por eso se notó o se vio un poco más de mala onda, pero fue solo una observación. En el video se oyó que yo le dije Presidente, faltó el himno. Así es que no fue siquiera una crítica como tal, fue en tono de observación”.

¿Y esperabas la respuesta que él te dió?

“Obvio que no. Yo la encuentro totalmente fuera de lugar.”

¿Que piensas de todas las repercusiones que ha tenido el video?

“No, me da lo mismo en realidad. La gente de Limache, si tu ves las redes en general, me ha dado un gran apoyo tanto en facebook como en instagram. Yo después en la noche, bloqueé los comentarios, porque como esto se viralizó a nivel nacional, se convirtió en una lucha política entre los de un sector y otro. Y mis redes no están para ese tipo de cosas. No están para que se hagan peleas. Fue por eso. Así es que de verdad me da lo mismo. A mi me interesa la gente de Limache.

La gente después subió el video a tiktok, supe que lo subieron a twiter (X), ayer lo publicaron varios medios de comunicacion de cobertura nacional, y ahí se producen peleas entre los que están a favor y en contra de Boric. Ahora yo miro de lejos esa situación”

¿Lo volverías a hacer igual?

“Lo volveria a hacer mil y una veces, porque no fue un ataque, fue una observación. Y si tuviera nuevamente la posibilidad de estar con él, le diría otras cosas y ahí si lo haría con intención.”