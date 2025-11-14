Culminan obras sanitarias que beneficiarán a 4.000 hogares de San Antonio

Los trabajos de Esval consideraron la renovación del colector de aguas servidas de Avenida Chile, en Llolleo, con una inversión cercana a los 200 millones de pesos.

Hasta Avenida Chile, en la localidad de Llolleo en San Antonio, llegaron el alcalde Omar Vera, concejales y parte del equipo municipal, para inspeccionar en terreno, junto al subgerente zonal de Esval, Alejandro Pérez, el resultado de las obras ejecutadas por la sanitaria entre calles El Sauce e Inmaculada Concepción.

Los trabajos, que se iniciaron en junio de este año y concluyeron antes de lo programado, consistieron en la renovación de 156 metros lineales del colector de aguas servidas.

El alcalde Vera, indicó que “cada cierto tiempo Esval va desarrollando labores de mejoramiento de la infraestructura de agua potable y alcantarillado y, en este caso, se ha beneficiado a más de 4 mil familias”. Destacó que con estos trabajos se permite seguir entregar un buen servicio y agradeció a la empresa y la comprensión de la comunidad.

Por su parte, Pérez destacó la coordinación con las autoridades, clave para el éxito de la obra. “Pudimos reemplazar un colector de aguas servidas en un tramo de casi 160 metros, con una inversión cercana a los 200 millones de pesos. Además, se aprovechó de cambiar una matriz de agua potable en el mismo tramo. Con esto fortalecemos la continuidad del servicio en un sector que es muy complejo desde el punto de vista del transporte asociado al puerto y a la conectividad de la ciudad”, dijo.

La renovación de este tramo ayudará a prevenir obstrucciones o rebases en la vía pública, aportando a una mejor calidad de vida de vecinos y locatarios del sector.