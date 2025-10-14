“Cultiva”: personas mayores de Quilpué se forman como gestoras culturales en un proyecto de Territorio Creativo.

La iniciativa, financiada por el FFOIP 2025 y auspiciada por la Municipalidad de Quilpué, propone reconocer a las personas mayores como protagonistas de la vida cultural del territorio.

En octubre y noviembre de 2025, la ciudad de Quilpué será escenario de un nuevo espacio de encuentro entre cultura, comunidad y aprendizaje. La Corporación Cultural Territorio Creativo lanza el programa “Cultiva: Capacitación en Gestión Cultural para Personas Mayores”, una iniciativa gratuita que busca fortalecer el rol de las personas mayores como agentes culturales activos y portadores de memoria viva. El proyecto cuenta con el financiamiento del Fondo de Fortalecimiento de Organizaciones de Interés Público (FFOIP) y con el auspicio de la Ilustre Municipalidad de Quilpué, reafirmando el compromiso local con el acceso equitativo a la cultura y la educación

Formar, compartir y cultivar memoria

Las jornadas se realizarán en el Centro Cultural Daniel de la Vega (Vicuña Mackenna 684), y estarán estructuradas en cuatro módulos presenciales que combinan reflexión, práctica y trabajo colaborativo. Pero más que una secuencia de clases, Cultiva se concibe como un proceso de aprendizaje compartido donde cada participante aporta su historia, su mirada y su experiencia al entramado cultural de la comunidad.

El ciclo será guiado por un equipo de cuatro reconocidos profesionales de la cultura, tres de ellas mujeres, cuyas trayectorias reflejan la diversidad de perspectivas y saberes que se buscan articular.

Abrirá el programa Cristian Soto Silva, licenciado en Arte, docente y gestor cultural, con el módulo “Introducción a la Gestión Cultural” el sábado 25 de octubre, donde se abordará la gestión como una herramienta de participación y transformación social. Soto, actual presidente de Territorio Creativo, ha impulsado en Quilpué múltiples proyectos de formación y producción artística, entre ellos el Encuentro de Danza Contemporánea Confluir y diversas iniciativas de memoria y patrimonio.

El sábado 8 de noviembre, la socióloga Ruby Parraguez Padilla tomará la conducción del módulo “Puesta en Valor del Patrimonio Local”. Investigadora y candidata a magíster en Métodos para la Investigación Social, Parraguez ha desarrollado estudios sobre memoria colectiva y territorio, promoviendo una visión sensible e inclusiva del patrimonio como un espacio de encuentro y de identidad compartida.

Luego, el sábado 15 de noviembre, la gestora cultural y profesora de música Ilse Farías Álvarez —Magíster en Gestión Cultural por la Universidad de Playa Ancha y fundadora del Festival Udara Mujeres y Rock— impartirá el módulo “Formulación de Proyectos Culturales”, donde entregará herramientas prácticas para que las y los participantes puedan transformar sus ideas en iniciativas concretas con impacto comunitario

El ciclo concluirá el viernes 21 de noviembre con el módulo “Difusión de Proyectos Culturales”, a cargo de la periodista y magíster en docencia universitaria Marcela Venegas Hartung, reconocida por su trabajo en comunicación estratégica, medios de prensa y gestión cultural. Venegas, quien actualmente coordina proyectos de vinculación con el medio, pondrá el foco en cómo comunicar desde la autenticidad y el sentido del territorio

Esta participación mayoritariamente femenina no es casual y responde a una línea de trabajo coherente con la perspectiva de género que la Corporación Territorio Creativo ha impulsado en sus proyectos, visibilizando y fortaleciendo el liderazgo de mujeres en los procesos culturales locales.

Un programa para la participación y la inclusión

Cultiva nace del convencimiento de que el desarrollo cultural no puede desligarse de la participación de las personas mayores, quienes guardan una sabiduría esencial sobre los procesos sociales, artísticos y comunitarios. Según cifras del INE, más del 17% de la población de Quilpué supera los 60 años, y gran parte de este grupo enfrenta brechas de acceso a la cultura y a instancias de formación.



Ante ello, el proyecto propone un espacio de aprendizaje accesible, participativo y con enfoque de género, reservando el 60% de los cupos a mujeres mayores, quienes históricamente han tenido menos oportunidades de liderazgo en el ámbito cultural.

Cada módulo combinará dinámicas grupales, ejercicios prácticos y la creación de microproyectos culturales, los cuales serán presentados en una jornada final abierta a la comunidad. Este proceso permitirá que las y los participantes no solo adquieran herramientas técnicas, sino también confianza para transformar sus ideas en acciones culturales significativas dentro de sus barrios.

Cultivar comunidad desde el arte

Para Ruby Parraguez Padilla, tesorera de la Corporación Territorio Creativo y docente a cargo del segundo módulo, este programa representa la continuidad de una línea de trabajo que la organización ha venido desarrollando desde Quilpué y el territorio Marga Marga, articulando formación, mediación y producción artística.



Parraguez, destaca que Cultiva “es mucho más que una capacitación; es una manera de devolver a las personas mayores su lugar en el tejido cultural”.

“Nuestra región tiene una riqueza humana y cultural enorme, pero muchas veces no la reconocemos. Cultiva busca justamente eso, reactivar la voz y la experiencia de quienes han construido nuestras comunidades. Queremos que las personas mayores se reconozcan como creadoras, como portadoras de historia, y que tengan las herramientas para seguir transformando sus entornos desde la cultura”, señala Parraguez.

Inscripciones abiertas

Las personas interesadas en participar pueden inscribirse gratuitamente hasta el 20 de octubre, escribiendo a [email protected] o comunicándose al +56 9 8381 1061.

Los cupos son limitados. Todas las sesiones se realizarán a las 16:00 horas en el Centro Cultural Daniel de la Vega.

Sobre Territorio Creativo

La Corporación Cultural Territorio Creativo es una organización sin fines de lucro con sede en Quilpué, dedicada al desarrollo cultural y humano a través de la educación artística, la gestión cultural y la mediación comunitaria. Desde su creación, ha impulsado múltiples proyectos financiados por el Ministerio de las Culturas, el Gobierno Regional de Valparaíso y fondos municipales, promoviendo una mirada integral que vincula arte, territorio y comunidad.



Con Cultiva, la corporación reafirma su compromiso con la democratización del conocimiento cultural y la inclusión de las personas mayores como protagonistas de la vida artística local.