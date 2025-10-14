El río se llenó de música y conciencia ambiental en la XIV versión del Festival Rock en Río Aconcagua (Basura Cero).

El encuentro reunió a cientos de personas bajo el Puente Boco de Quillota, donde bandas locales, arte y sostenibilidad se unieron en una jornada que reafirma el compromiso de la comunidad con el cuidado del entorno.

El pasado sábado 11 de octubre, la ribera del río Aconcagua volvió a convertirse en escenario natural para la XIV versión del festival “Rock en Río Aconcagua (Basura Cero)”, actividad organizada por el Departamento de Salud de la Municipalidad de Quillota, a través del Centro de Promoción de Salud y Cultura, con la colaboración del Departamento de Medio Ambiente de la Municipalidad y la red de colegios municipales.

Durante la jornada, el público disfrutó de la energía de bandas locales como Zakreth, Los Solemnes, Confío en tus Amigos, Litraea, Hijo Fracaso, La Ruda Marga y Kikillota, en una tarde donde la música, la juventud y la conciencia ambiental se fusionaron en un espectáculo que congregó a cientos de personas.

Trabajo colaborativo

Sandra Varas, encargada del Centro de Promoción de Salud y Cultura, el balance fue más que positivo, ya que “vimos mucha juventud, gente nueva, familias disfrutando y cuidando el espacio. Este festival es el cierre de un proceso de varios meses, con limpiezas y trabajo colaborativo entre salud, medio ambiente, colegios y organizaciones. Hoy culminamos con arte, pero detrás hay un compromiso real con el entorno y la salud de la ciudad”.

Por su parte, Xavier Mendoza, director (s) de SaludQuillota, destacó el impacto comunitario de la jornada, pues “cada año el festival crece y se consolida. Previo a esta versión realizamos limpiezas del borde río con estudiantes y voluntarios, y hoy vemos cómo ese esfuerzo culmina en una celebración cultural que une salud, medio ambiente y comunidad”.

Espacio valorado

También los artistas valoraron el espacio para presentar su arte. Ignacio Donoso, bajista de la banda Los Solemnes, señaló que “nos sentimos felices por esta oportunidad. El Centro Promo nos ha apoyado desde el inicio. Para nosotros, más que tocar, es ser parte de algo que tiene sentido y que aporta al territorio”.

El guitarrista Juan Pablo Lafitte agregó que “es fundamental que existan espacios como el Centro Promo, que promuevan la cultura, el arte y la música. Este festival demuestra que la cultura también es una forma de cuidar la salud y el medio ambiente”.

Trabajo previo

Con 14 versiones realizadas, Rock en Río Aconcagua se ha consolidado como una experiencia que reúne salud, medio ambiente, educación, cultura y comunidad, fortaleciendo el bienestar y la identidad quillotana.

El festival de música es el punto cúlmine de un proceso que se inició en junio de este año, con un trabajo comunitario que incluyó jornadas de limpieza y educación ambiental en la ribera del río Aconcagua, donde participaron estudiantes, voluntarios y organizaciones locales.

Este año, la iniciativa fue reconocida internacionalmente por el Youth Climate Action Fund de Bloomberg Philanthropies, destacándose como una práctica exitosa de protección ambiental, asegurando parte de su financiamiento.

A este respaldo se sumó la Sociedad Chilena del Derecho de Autor (SCD), consolidando el carácter sustentable y culturalmente relevante del evento.

Rock en Río Aconcagua (Basura Cero) se ha consolidado como una estrategia de salud pública y ambiental que busca proteger el río, promover hábitos saludables, fortalecer la cultura local y fomentar la participación ciudadana, entendiendo que la salud del río es también la salud de la ciudad.