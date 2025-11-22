Éstos son los artistas oficialmente confirmados para #Viña2026 !

22/11/2025
Marcelo Andrade Saez

En el programa “LineUP Viña 2026”, que transmitió Mega en vivo desde el Palacio Vergara de Viña del Mar, se dió a conocer al 100% de los confirmados musicales para la próxima versión del “Festival Latino más grande del mundo”.

El espacio televisivo contó con la conducción de José Antonio Neme y la participación de los animadores del festival Karen Doggenweiler y Rafael Araneda. Además fueron panelistas Tita Ureta, Rayén Araya y Mariela Sotomayor. Finalmente, y solo en los primeros minutos, el programa contó con la presencia de la alcaldesa de la ciudad jardín, Macarena Ripamonti.

Los primeros artistas confirmados fueron: Gloria Estefan, Jesse & joy y Yandel Sinfónico.

Más tarde se confirmó a Mon Laferte, Juanes, Paulo Londra y Bomba Estéreo.

En el siguiente bloque se presentó a: Pet Shop Boys, Matteo Bocelli, que también será jurado y NMIXX.

Finalmente, los últimos confirmados de la música son: Ke Personajes, Pablo Chill-E y Milo J.

En el humor, el único comediante confirmado para Viña 2026 hasta ahora es: Estefan Kramer.

Cabe señalar que estos artistas están confirmados, pero el órden no es indicador del día ni el órden en el que se presentarán. Pronto se organizarán y distribuirán en las diferentes jornadas de Viña 2026 y la parrilla será dada a conocer.

