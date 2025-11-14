Estudiantes de Santo Tomás Viña del Mar lograron primer lugar en concurso nacional de cocina chilena

Jeremy Carrasco y Ricardo Vera, alumnos de segundo año de la carrera Gastronomía Internacional y Tradicional Chilena del CFT Santo Tomás Viña del Mar clasificaron directamente a la Copa Carozzi 2026.

Era la primera vez que Santo Tomás Viña del Mar participaba del Concurso Nacional de Gastronomía en la categoría de Estudiantes, organizado por la Asociación Chilena de Gastronomía. Asistió con dos equipos, uno conformado por damas y otro por varones. En esta oportunidad, fue la dupla masculina conformada por Jeremy Carrasco y Ricardo Vera quien se llevó el máximo reconocimiento con una sopa tradicional llamada “nGuillatun Lafkenche” un caldo reconfortante elaborado en base a mariscos ahumados, pescado y espesado con harina tostada y con un profundo sabor a mar.

El jurado destacó no solo la excelencia técnica del plato, sino también el rescate patrimonial de una receta en peligro de desaparecer. “Una de las cosas que más se valoró fue el rescate de este plato, que estaba quedando en el olvido. Se evaluó higiene, tiempo, presentación, temperatura, textura y sabor, en un trabajo que exigía dos horas de preparación y quince minutos para emplatar”, señaló José Onetto, director del Área de Gastronomía y Turismo del Centro de Formación Técnica Santo Tomás Viña del Mar.

“Desde el principio fue algo muy bonito. Competimos con estudiantes de distintas instituciones y fuimos con ganas de ganar. Con la ayuda de los docentes pudimos crear un plato con identidad. No pasé nervios, disfruté cocinando y cumplir este sueño es increíble”, expresó emocionado Jeremy Carrasco.

Su compañero, Ricardo Vera, añadió: “Desde el inicio nos propusimos rescatar un plato tradicional, con enfoque tradicional y marino. Practicamos más de tres veces hasta dominarlo. Fue una sensación maravillosa ver la reacción del jurado. Es un hito para Santo Tomás y para nosotros”.

El logro también representa un orgullo institucional. “Durante años hemos destacado en competencias gastronómicas, pero este triunfo tiene un valor especial. Los estudiantes trabajaron en su tiempo libre, con esfuerzo y pasión. Es reconfortante verlos alcanzar este objetivo”, destacó el equipo docente.

Gracias a su triunfo, la dupla clasificó directamente a la Copa Carozzi 2026, una de las competencias gastronómicas más importantes del país, abriendo nuevas puertas para su futuro profesional.