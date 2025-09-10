Esval renovará más de 600 metros de redes de agua potable en Cabildo para beneficiar a 300 hogares

Con una inversión superior a $210 millones, Esval iniciará en los próximos días la renovación de redes de agua potable en Cabildo, proyecto que busca optimizar el servicio y asegurar la calidad del suministro para más de 300 familias de la comuna.

La sanitaria Esval anunció que comenzará la renovación de más de 600 metros de tuberías en distintas calles de Cabildo, en el marco de su plan de desarrollo anual. La iniciativa permitirá reforzar el sistema de distribución, mejorar las presiones y caudales, y garantizar la continuidad del suministro en la próxima temporada estival.

Rodrigo Lastra, subgerente Zonal de Esval, explicó que el proyecto es parte del esfuerzo permanente de la empresa por modernizar la infraestructura sanitaria. “Esta iniciativa nos permitirá reforzar el sistema de distribución de agua potable, aportando mayor eficiencia y calidad al servicio”, señaló.

El proyecto considera, además del recambio de tuberías, la instalación de un grifo, una válvula de sectorización y la reconexión de los arranques domiciliarios. Las calles donde se ejecutarán las obras incluyen Alonso de Ercilla, Gabriela Mistral, García Huidobro, 18 de Septiembre y Nueva Centenario, en tramos específicos.

La comunidad valoró la información entregada sobre el proyecto. Berta González, directora del colegio Pehuén, destacó que la presentación “fue muy clara, nos aclararon dudas y agradecemos que hayan venido a explicarnos los detalles. Son obras necesarias para la comuna”.

Desde Esval indicaron que se ha realizado coordinación con la Municipalidad de Cabildo y reuniones con dirigentes del sector para sociabilizar la iniciativa. Los trabajos tienen un plazo de ejecución de 120 días, estimándose su entrega para fines de 2025.