Feria de Turismo FITVAL anuncia fechas 2026 y oferta limitada para reservar stands.

Un seminario internacional, nuevas instancias de networking y un descuento del 15% en stands.

La Feria Internacional de Turismo Valparaíso Región, FITVAL 2026, confirmó que su próxima edición, contará con un tercer día de actividades dedicado a los profesionales del turismo, y anunció el lanzamiento de una promoción especial en la venta de stands, que estará disponible hasta el 15 de diciembre de 2025.

Una de las innovaciones más destacadas de esta versión es el seminario internacional para profesionales, que se realizará el 23 de abril y que reunirá a especialistas nacionales e internacionales para abordar innovación, sostenibilidad, tendencias de mercado y transformación digital en turismo. A esto se suma que el 24 de abril estará dedicado íntegramente a profesionales, con una completa agenda de networking y espacios de encuentro estratégicos entre destinos, operadores y empresas del sector.

El 25 de abrilserá la jornada destinada al público general, los profesionales del turismo podrán participar de una rueda de negocios y compartir ofertas exclusivas en vacaciones, paquetes turísticos, experiencias y servicios, con los visitantes que llegarán ese día a ser parte de este punto de encuentro internacional.

“El crecimiento de FITVAL refleja la necesidad de contar con un espacio que conecte a la industria turística con nuevas audiencias, oportunidades de negocios y una visión de futuro. FITVAL 2026 será una edición más robusta, profesional y orientada al desarrollo sostenible del turismo regional, nacional e internacional”, señaló Marco Brauchy, director ejecutivo de FITVAL.

Promoción stands

La organización enfatizó que el lema de esta edición es “Comunidades y negocios que unen”, destacando la promoción especial para stands que permitirá a empresas, destinos, emprendedores y organismos públicos asegurar presencia en una versión que proyecta un aumento significativo de expositores, visitantes y acuerdos comerciales respecto a años anteriores.

Se trata de un 15% de descuento en sus cuatro tipos de stands, válida hasta el 15 de diciembre de 2025, los interesados podrán revisar en detalle las opciones y valores disponibles en www.fitval.cl .