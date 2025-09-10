La Charawilla lanza disco de boleros originales inspirados en el buen amor.

La cantautora porteña La Charawilla presentó su nuevo álbum “Cuando el alma se me escapa por la boca”, renovando el género del bolero con composiciones propias centradas en el amor sano y diverso.

La artista de Valparaíso, Daniela Sepúlveda, conocida como La Charawilla, estrenará en vivo su nuevo disco de boleros originales, titulado “Cuando el alma se me escapa por la boca”. El concierto tendrá lugar este domingo 7 de septiembre, a las 18:00 horas, en el Espacio La Compañía, con entrada liberada.

El álbum se distingue por abordar un género clásico de la bohemia porteña desde una mirada innovadora. A diferencia de los boleros tradicionales centrados en el desamor o el amor tóxico, estas canciones resaltan el romance, los afectos cotidianos y la conexión con Valparaíso. Según la compositora, la intención fue ofrecer “un disco muy intenso, pero que fuera una caricia al corazón y no una puñalada”.

La Charawilla explicó que buscó rescatar la tradición del bolero incorporando una diversidad de estilos latinoamericanos, como los porteños, mexicanos y cantineros. Con ello, aspira a renovar un repertorio que se ha mantenido casi inalterado por más de un siglo, destacando que “la tradición es la transmisión del fuego, no la adoración de las cenizas”.

El lanzamiento en vivo contará con la participación de los músicos Joaquín Fuente-Alba (viola), Danitza Villarroel (violín), Felipe Viveros (guitarra), Francisco Herrera (bajo), Rodrigo Benítez (percusión) y Felipe Morales (producción musical). La presentación marca el regreso de la cantante a los escenarios nacionales tras enfocarse en proyectos internacionales.

Además, la artista confirmó que a fines de septiembre el disco estará disponible en Spotify y plataformas digitales, mientras prepara su gira europea 2025, que incluirá conciertos en Reino Unido, y una gira internacional en 2026 para presentar en vivo “Cuando el alma se me escapa por la boca”. “Una cosa es grabar, y otra muy distinta es lograr que la música suene en directo”, subrayó.