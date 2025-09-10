La Quinta Vergara avanza en su modernización con nuevas butacas y baños renovados.

Con un 51% de avance en las obras, la Municipalidad de Viña del Mar junto a los concesionarios Megamedia y Bizarro presentaron los trabajos de mejoramiento de la Quinta Vergara.

En el marco de la actual licitación, la Quinta Vergara se encuentra en pleno proceso de modernización con obras que buscan mejorar la experiencia de los asistentes al Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y otros eventos masivos. Los trabajos incluyen la remodelación total de los baños y la instalación de nuevas butacas en el sector Palco, respondiendo a los compromisos adquiridos por los concesionarios.

La alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, presentó los avances acompañada de los directores del Festival, Daniel Merino y Juan Pablo González. La autoridad señaló que el objetivo es ofrecer un recinto más cómodo, seguro e inclusivo, destacando que estas mejoras nacen de las encuestas aplicadas a los asistentes en 2022, las cuales identificaron aspectos a optimizar en infraestructura y servicios.

Actualmente, las obras registran un avance general de un 51%, con trabajos en baños exteriores y de galería, así como en la renovación del palco. En este sector se instalarán 696 butacas modelo M-2016 importadas desde Italia, las que cumplen con normas internacionales de seguridad y confort. Están fabricadas con materiales reciclables, resistentes al fuego y a la humedad, pensadas especialmente para la ubicación costera de Viña del Mar.

Estas mejoras se complementan con obras ya realizadas, como el nuevo acceso para personas con movilidad reducida, la remodelación de baños subterráneos y la creación de la Sala Calma, un espacio inclusivo diseñado para personas con Condición del Espectro Autista (CEA). Con ello, se reafirma el compromiso del municipio y los concesionarios con la accesibilidad y la inclusión social.

La alcaldesa Ripamonti destacó la importancia de estas innovaciones: “Después de más de 25 años, tendremos baños totalmente renovados, mejorando así la experiencia del público en eventos de larga duración. También, con las nuevas butacas, quienes asistan al palco podrán disfrutar de un estándar internacional de comodidad y cercanía con sus artistas”.

Se proyecta que las obras estarán finalizadas la primera semana de diciembre de 2025, justo a tiempo para el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, programado entre el 22 y 27 de febrero de 2026. Además, la Comisión Organizadora adelantó que en las próximas semanas se anunciarán los primeros artistas confirmados, con negociaciones avanzadas con importantes nombres nacionales e internacionales.