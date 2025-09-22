La Sonora Dinamita no llegó a la clausura de La Gran Fonda Enjoy Viña del Mar.

Gran molestia entre los asistentes y una fiesta que no terminó como se esperaba.

Todo iba muy bien con el desarrollo de la Gran fonda Enjoy, y tanto los organizadores como el público asistente estaban contentos con el resultado de los 3 primeros días de celebraciones patrias.

Así era hasta el día final. Se había anunciado con bombos y platillos que el plato fuerte de la clausura sería la Sonora Dinamita. Y así consta en las redes sociales tanto de la casa de juegos como de la banda en cuestión.

Qué pasó? Había aproximadamente 1000 personas esperando la aparición de la banda que inicialmente se había anunciado para las 19:00 horas. Poco antes del evento, se indicó que sería a las 23 y finalmente, durante el evento, se dijo que sería pasada la media noche. Algo no estaba bien. La fonda terminaba a la 1 AM.

Cerca de la 1:15, el público que hasta ese momento bailaba esperando con paciencia, comenzó a abuchear y exigir la aparición de la sonora exclamando “dinamita, dinamita!”. Salió al escenario “Óscar” el animador de Enjoy y a la 1:20 estaba explicando que pese a existir un contrato de por medio, la Sonora Dinamita no llegó. Le sugirió al público, en medio de reclamos, que podían solicitar la devolución del dinero de las entradas a través de la ticketera ( @ticketplus.cl ) y que podían también dejar sus reclamos en el sitio web del casino, enjoy.cl .

Consultamos por una versión oficial a Casino Enjoy pero dijeron que las explicaciones habían sido dadas en el escenario y no habría comunicado respecto de la situación.

En el caso de Sonora Dinamita, intentamos contactarlos pero hasta el momento de esta publicación, no obtuvimos respuesta.