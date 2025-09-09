Limache presenta su Estrategia Energética Local con amplia participación ciudadana.

Autoridades y vecinos dieron cierre al proceso de la Estrategia Energética Local, iniciativa enmarcada en el programa nacional Comuna Energética que busca impulsar proyectos de energías renovables y eficiencia energética con fuerte protagonismo comunitario.

El jueves 4 de septiembre tuvo lugar la ceremonia de cierre y publicación de la Estrategia Energética Local (EEL) en la Casa Eastman, un hito que forma parte del programa nacional Comuna Energética. Esta iniciativa, impulsada por el Ministerio de Energía y la Agencia de Sostenibilidad Energética, tiene como objetivo fortalecer la gestión energética de los municipios y promover el desarrollo de proyectos sostenibles con la participación de la ciudadanía.

La actividad contó con autoridades regionales, representantes municipales y vecinos de diversos sectores de la comuna, quienes fueron protagonistas del proceso. La seremi de Energía, Anastassia Ottone, destacó que la estrategia fue fruto de un trabajo colectivo, donde la comunidad planteó sus inquietudes y diseñó proyectos claves para el futuro energético de la comuna.

El alcalde Luciano Valenzuela valoró los resultados obtenidos, señalando que la EEL representa una hoja de ruta clara para avanzar hacia un desarrollo energético local. Subrayó además el compromiso de las vecinas y vecinos, quienes participaron en talleres y aportaron ideas que hoy se convierten en proyectos concretos. También resaltó el apoyo técnico brindado por la AgenciaSE y la SEREMI de Energía en este proceso.

Durante la elaboración de la estrategia se realizaron siete jornadas de talleres participativos, con más de 100 representantes de la sociedad civil de sectores como LliuLliu, Los Laureles y el área urbana de Limache. De este trabajo surgieron veintitrés iniciativas, entre las que destacan la creación de una oficina municipal de energía, fondos participativos comunitarios y programas de educación energética en establecimientos locales.

Actualmente, el municipio se encuentra postulando a la Aceleradora de Estrategias Energéticas Locales para concretar sus planes de acción, así como al Sello de Comuna Energética y a la Aceleradora de Electromovilidad. Con ello, Limache busca posicionarse como un referente regional en sostenibilidad, reforzando su compromiso con las energías limpias y el desarrollo de una gestión energética inclusiva y a largo plazo.