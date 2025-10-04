Los clásicos “Pipiripao” y “El Mirador de Lukas” vuelven a la pantalla, en el marco de los 68 años de UCV Televisión

Los programas que marcaron generaciones, vuelven a la TV abierta este domingo 5 de octubre.

UCV Televisión, que este 5 de octubre celebra 68 años desde su primera transmisión y el nacimiento de la televisión chilena, ha decidido celebrar este hito con un rescate audiovisual que emocionará a varias generaciones. El canal fundado en 1957 por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, estrenará una programación especial centrada en el regreso de dos de sus programas más emblemáticos.

El Retorno de un Clásico Infantil: “Pipiripao 2025”

Uno de los regresos más esperados es el del inolvidable programa infantil “Pipiripao”. A partir de las 18:00 horas de este domingo, se estrenará el primer capítulo de “Pipiripao 2025”, un programa tributo que busca revivir la magia del espacio que marcó la infancia en los años 80.

La nueva versión contará con la conducción del recordado robot Tongas y la participación de otros personajes clásicos, como el fantasma “ble”. Serán 12 capítulos que emitirán dibujos animados de la época y que, además, contarán con la aparición de Roberto Nicolini, conductor y figura histórica del programa.

Una Joya Restaurada: “El Mirador de Lukas”

La oferta de rescate televisivo continúa a las 20:00 horas con la exhibición de “El Mirador de Lukas”. Esta joya audiovisual ha sido cuidadosamente rescatada y restaurada por el equipo técnico de UCV Televisión para ofrecer una calidad inédita.

El clásico espacio cultural, que regresa con 8 capítulos, propone una mirada única y profunda de Valparaíso a través del talento y la mirada del famoso dibujante Renzo Pecchenino, “Lukas”.

La presentación de estos programas restaurados y tributos no solo conmemora los 68 años de UCV Televisión como pionero de la pantalla chica en Chile, sino que también rinde homenaje a su propio archivo histórico, poniendo en valor el patrimonio de la televisión nacional que se originó desde Valparaíso.

UCV Televisión está disponible en señal abierta en Valparaíso (4.3), Santiago (5.3), La Serena y Coquimbo (9.3), Concepción (32.3), Temuco (6.3) y Puerto Montt (8.3). Además, puede verse en línea a través de ucvtv.cl y en cableoperadores como Movistar, Zapping TV y VTR.