LunesLibre anuncia su nuevo trabajo “La Cabaña”.

Regresan con nueva música y una energía completamente renovada. Tras el lanzamiento de su primer disco, el entonces dúo formado por Ricardo Fuentes y Felipe Rivera da un paso adelante con “La Cabaña”, un EP de seis canciones que condensa un proceso de creación íntimo, libre y profundamente colaborativo.

Este nuevo trabajo marca el ingreso de Mauricio Lira como integrante pleno del proceso compositivo junto a Felo y Ricardo, consolidando una dinámica de trío que refresca el sonido y amplía las posibilidades del grupo. “En el disco anterior, Mauri entró a grabar sobre canciones ya compuestas. Esta vez partimos todos desde cero, y eso se nota. Hay otra energía, otro tipo de conexión. Él aportó muchísimo en la composición, interpretación e ideas. El resultado nos tiene muy felices”, comentan desde la banda.

“La Cabaña” debe su nombre al lugar donde nació la música: una cabaña en Paine llamada El Tío John, un refugio de madera en medio del invierno donde el grupo se reunió a crear desde la raíz. Entre estufas encendidas, grabaciones improvisadas y largas jornadas de trabajo, surgieron las primeras maquetas y el espíritu del EP. “Fue un proceso muy vivo: nos levantábamos, compartíamos canciones, grabábamos directo, prendíamos la parrilla, volvíamos a tocar… todo fluyó desde un espacio muy real y colectivo”, recuerdan.

El disco fue grabado en Madreselva, estudio clave de la escena musical chilena, donde también han trabajado artistas como Santaferia, T3 y Nano Stern. “Madre Selva tiene una energía especial. Nos sentimos parte de esa comunidad creativa”, agregan.

El lanzamiento oficial de “La Cabaña” se celebrará el 29 de noviembre en el Teatro Fiebre (ex Teatro Coca-Cola, Dardignac 0163), con un show que recorrerá los nuevos temas junto a los clásicos del grupo. La jornada contará además con la participación de La Ramona Soy, banda liderada por Manuel Araya, que compartirá escenario en esta cita doble de rock y energía.

El arte de la carátula del disco fue realizado por Tite Calvo.

El nuevo material de LunesLibre estará disponible muy pronto en todas las plataformas digitales.