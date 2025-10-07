Valparaíso alcanzó el 100% de ocupación hotelera durante el Carnaval de los Mil Tambores

El evento, que celebró su vigésimo sexta versión, reunió a más de 10 mil artistas populares y miles de visitantes en la Ciudad Puerto, consolidándose como una de las fiestas culturales más importantes de Chile.

Durante el fin de semana del 4 y 5 de octubre, Valparaíso vibró al ritmo de tambores, comparsas y colores con una nueva edición del tradicional “Carnaval de los Mil Tambores”, evento que volvió a llenar de vida las calles del puerto y generó un importante movimiento turístico y económico, con una ocupación hotelera que alcanzó el 100%.

La fiesta, que este año retomó su pasacalle principal por el centro de la ciudad, reunió a más de 10 mil artistas populares y agrupaciones culturales provenientes de distintas regiones de Chile, convirtiéndose nuevamente en un punto de encuentro para la música, la danza y la expresión popular.

Desde la Municipalidad de Valparaíso, junto a diversas instituciones públicas, se implementó un plan de contingencia para asegurar el desarrollo seguro y ordenado del evento, con medidas especiales en limpieza, seguridad y apoyo al comercio local.

El vicepresidente de la Cámara de Comercio y Turismo de Valparaíso, Alejandro Álvarez, valoró la masiva convocatoria y su impacto positivo en el sector, indicando que “la evaluación del Carnaval de los Mil Tambores es excelente. Según los reportes de hostales y hoteles asociados, la ocupación alcanzó el 100%, una cifra comparable solo con el Año Nuevo. Este evento sigue siendo, después de más de dos décadas, uno de los momentos de mayor actividad turística en la ciudad”.

Asimismo, Álvarez agregó que “además, octubre viene con fuerza, tendremos la continuación del Mundial Sub-20, congresos científicos, campeonatos deportivos y el festival de circo CIMA, que atraerá visitantes nacionales e internacionales. Esperamos que este buen nivel de ocupación se mantenga en beneficio del turismo y del comercio porteño”.

Por su parte, la presidenta de la Asociación Gremial Bellavista- Florida, María José Zapata, destacó el positivo impacto del carnaval en el rubro turístico. “Este fin de semana Valparaíso estuvo lleno de vida, con nuestros hoteles y hostales al 100% de ocupación. El domingo la ciudad amaneció radiante, con sol, música, sonrisas y bailes. Desde temprano, con el cafecito recién servido, recibimos a nuestros visitantes con la mejor hospitalidad y el corazón abierto. Estamos felices de ver la ciudad viva, con su gastronomía llena de aromas y sabores. Octubre se proyecta con gran movimiento, tendremos congresos, campeonatos deportivos, actividades culturales y el Mundial de Fútbol Sub-20, así que será un mes lleno de encuentros, cultura y alegría”.

La alcaldesa de Valparaíso, Camila Nieto, evaluó de manera positiva las actividades desarrolladas este fin de semana. “El Carnaval Mil Tambores es una actividad muy significativa para Valparaíso, que reúne a niños, jóvenes y adultos de nuestra comuna y de otras ciudades. Como municipio colaboramos en materia de seguridad, aseo y aspectos de logística esenciales, para que las comparsas pudieran desarrollar sus actividades con respeto por el espacio público y por la ciudad. Estamos muy contentos con el positivo balance del fin de semana, especialmente por la alta participación y por la ocupación hotelera que alcanzó el 100%, reflejando cómo la cultura y la alegría porteña también impulsan nuestra economía local”.

El fin de semana también coincidió con la presencia de visitantes que llegaron por el Mundial de Fútbol Sub-20, que tiene a Valparaíso como una de sus sedes oficiales, fortaleciendo aún más el movimiento turístico y la actividad gastronómica en la zona.

Con su energía, diversidad y color, el Carnaval de los Mil Tambores reafirma a Valparaíso como una ciudad viva, cultural y hospitalaria, capaz de recibir con alegría a miles de visitantes que disfrutan su patrimonio y su espíritu festivo.