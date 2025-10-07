“Ahora Caigo” superó a toda su competencia horaria y se instaló en el primer lugar del lunes

El espacio que conduce Daniel Fuenzalida fue visto por 974.834 personas.

Este lunes, “Ahora Caigo”, obtuvo el rating más alto en su horario, superando así a toda su competencia con un promedio de 447.106 personas por minuto entre las 19.25 y las 21.00 horas. De esta forma se instaló en el primer lugar por sobre Canal 13 que promedió 419.148 personas por minuto, Mega que marcó 437.750 personas por minuto y CHV que en el horario obtuvo 337.815 personas por minuto.

El capítulo de este lunes, que fue visto por 974.834 personas, reunió a 11 competidores que demostraron su conocimiento en cada una de las pruebas. A medida que avanzaba el programa, iban cayendo los que no lograban completar las palabras.

Al juego final de la competencia llegó Vivian, cubana con 8 años en el país, ingeniera informática en una empresa ambiental. Sin hijos, ni pareja, cuenta que su gran familia son sus amigos tanto chilenos como cubanos que viven en el país. Finalmente, la participante decidió no continuar y retirarse del juego llevándose 937 mil pesos.

“Ahora Caigo”, se emite de lunes a viernes a las 19.30 horas, y los viernes tiene una edición estelar donde famosos compiten de manera solidaria para ayudar a distintas fundaciones.