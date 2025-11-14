“Auditoría de Amor”: Este es el trío protagónico de la nueva ficción vertical de TVN

América Navarro, Pepe López y Florencia Berner lideran el elenco de esta innovadora apuesta del canal, que será dirigida por Boris Quercia.

Muy pronto TVN comenzará las grabaciones de “Auditoría de Amor”, proyecto con el que la señal se suma al fenómeno mundial de la ficción vertical y regresa, de esta forma, a la producción dramática en un formato innovador y ágil pensado para las audiencias digitales.

La historia, escrita por Diego Ayala (Luis Miguel, la serie) y Carla Stagno (Pacto de Sangre), sigue la vida de Lucía, interpretada por América Navarro: una contadora soñadora, brillante e ingenua que acepta investigar un misterioso robo dentro de la empresa donde trabaja solo para impresionar a Bruno, rol de Pepe López, su atractivo jefe y amor imposible. Pero su plan se complica cuando todas las pistas apuntan a Estela, papel de la actriz Florencia Berner, la novia de Bruno e hija de la dueña: una mujer elegante, poderosa y celosa que no está dispuesta a perder nada… ni a nadie. Un microdrama que retrata los enredos amorosos, secretos y tensiones del mundo laboral, donde cada correo, mirada o reunión puede cambiarlo todo.

Para América Navarro, este rol es muy importante. Interpretar a Lucía Morales, la heroína de la historia, representa todo un desafío. Su personaje vive entre planillas y fantasías, convencida de que el amor verdadero aún existe, pero su mundo cambia cuando debe investigar un robo en la empresa donde trabaja, poniendo a prueba su corazón.

En su joven carrera, América fue reconocida como Mejor Actriz Emergente en FEMCINE 2024 por su papel en Humboldt. Ha participado en producciones como La Ola, dirigida por Sebastián Lelio para Netflix, y Proyecto de Verano, ambas presentadas en SANFIC, lo que la proyecta con una creciente trayectoria en las artes de la interpretación. En redes sociales (@americanavarrogarcia) deja ver su lado aventurero practicando surf, además de su pasión por el cine, el teatro y la lectura.

“Me siento muy feliz, emocionada y agradecida de tener la oportunidad de ser parte del equipo que abre camino en esta nueva generación de teleseries verticales. Creo que es una apuesta valiente y muy necesaria para activar el contacto con nuevas audiencias”, comenta. Luego añade que participar en un formato innovador conecta profundamente con su forma de ser: “Soy muy curiosa, me encanta aprender, descubrir de dónde vienen las cosas y vivir con pasión. Por eso, asumir este desafío me motiva muchísimo y daré lo mejor de mí en cada paso.”

El galán de la historia es Pedro Pablo “Pepe” López, quien interpreta a Bruno Vidal, un ejecutivo carismático y ambicioso que busca abrirse camino en la empresa de su suegra. Su vida parece ordenada junto a su novia, Estela, hasta que la llegada de Lucía despierta en él una conexión inesperada que lo hará cuestionar sus prioridades y su propio destino.

Fuera de la ficción, “Pepe” tiene 26 años y es abogado, creador de contenido (@pplopezmena) y comunicador. Combina su ejercicio profesional con la divulgación legal y social en redes, donde, a través de su personaje “Doctor Corazón”, conecta con más de 500 mil seguidores hablando con humor y cercanía sobre relaciones, emociones y temas legales cotidianos. Además, conduce el podcast Un Amigo Me Contó junto a Lucas Crespo y es un apasionado del arte, explorando desde pequeño la actuación en talleres, comerciales y una serie web, lo que complementa su interés por el mundo audiovisual.

“No puedo estar más agradecido; es un privilegio gigante ser parte de una serie de TVN, y más aún de la primera. Cuando me llamaron para decirme que quedé en el casting me emocioné muchísimo, porque actuar siempre ha sido un sueño que había explorado en teatro y series web, pero nunca en medios tradicionales con producciones tan increíbles como las de TVN. Ojalá les guste mucho, porque le pusimos todo el cariño: actores, director, guionista y productores, todos son talentosísimos”, comenta Pepe López.

El trío lo completa Florencia Berner (@floberner), quien da vida a la sofisticada y celosa Estela Montalbán, la novia de Bruno e hija de la dueña de la empresa. Acostumbrada al control y a las apariencias perfectas, Estela verá tambalear su mundo cuando una rival inesperada ponga en riesgo no solo su relación, sino también la imagen impecable que ha construido de sí misma.

Conocida por interpretar a jóvenes valientes y con carácter, Florencia debutó en la película Como andamos por casa de Boris Quercia y en la serie Secretos de Familia (Prime Video / Canal 13). Luego participó en Dime con quién andas (CHV / Paramount Plus) y Llévame al cielo (Disney Plus, próxima a estrenarse). Recientemente amplió su presencia internacional con papeles en la segunda temporada de Baby Bandito (Netflix) y en la película musical La Ola del director Sebastián Lelio por la que estuvo en el festival internacional de Cannes. además de brillar actualmente en la teleserie de Mega Reunión de Superados.

“Me alegra muchísimo volver a trabajar con Boris, quien fue el primer director que confió en mí, y reencontrarme con su equipo después de diez años es un regalo. También estoy emocionada de compartir elenco con América, que además de ser una gran actriz es mi amiga, sin duda lo vamos a pasar increíble juntas en la comedia. Formar parte de una serie vertical es todo un desafío, justo leí que 80% de las audiciones en Los Ángeles hoy son para este tipo de producciones… me intriga mucho ver cómo será esta experiencia”, afirmó.

Además de actriz, Florencia es profesora de flamenco y psicóloga clínica, aficionada al canto y guitarra. “Ahora también soy productora de matrimonios experta en Excel —dice entre risas—, porque me caso en un mes con el amor de mi vida.”

“Auditoría de Amor” podrá verse, muy pronto, a través de todas las plataformas de TVN en Tik Tok, Instagram, TVN.cl, Youtube y Facebook.