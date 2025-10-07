Beralibes lanza “Tu Sangre”: Un viaje a los instintos más oscuros del ser humano

El proyecto solista de metal vampírico Beralibes continúa consolidando su identidad artística con el lanzamiento de su nuevo sencillo “Tu Sangre”, una pieza que invita a explorar los instintos más primitivos y la dualidad entre la razón y los impulsos salvajes.

Fiel a su estética inspirada en el universo vampírico, Beralibes presenta en esta canción una reflexión sobre la naturaleza humana cuando se libera de filtros y restricciones. “Tu Sangre” expone la fuerza del instinto como medio de defensa, mostrando que, aunque nuestras decisiones pueden generar daños colaterales, forman parte de lo que somos y de la manera en que sobrevivimos a los conflictos.

Con un sonido marcado por la oscuridad y la agresividad controlada, el sencillo busca transmitir tanto poder como vulnerabilidad. Beralibes declara que su intención no es glorificar la violencia, sino reconocerla como un recurso que, en ciertos momentos, se vuelve inevitable. “Mi música es para héroes y villanos; refleja lo que somos en el interior”, señala el artista.

“Tu Sangre” se convierte en un manifiesto musical que abraza la oscuridad sin perder de vista la importancia de valorar la vida y aprender a vivir con las consecuencias de nuestras decisiones.

El nuevo single, acompañado de un video lyric, ya está disponible en todas las plataformas digitales. Para más información y contenido exclusivo, sigue a Beralibes en sus redes sociales oficiales.