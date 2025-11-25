Camila Nash ganará importante beneficio en “El Internado”, Otakín roteará a Arenita, el beso de Pops con Luis Mateucci y Etienne, y más.

Hoy martes se estrenará el capítulo 25 de “El Internado” el cual viene cargado de emoción y competencia. En primera instancia, los amenazados se la jugarán para librarse de la eliminación y más tarde, un duelo de baile que terminará con besos y cachetadas inesperadas impactará a los televidentes.

Todo comenzará con un masterclass del chef Pablo Albuerne donde enseñará a hacer papas rellenas y anunciará un duelo entre los cuatro amenazados, quien haga la mejor papa rellena, se eximirá del duelo de eliminación. Para ello, cada amenazado elegirá a un ayudante: Arenita ayudará a Camila Nash, Juan David optará por Etienne, Otakín elegirá a Mateucci y Carla Ochoa a Agustina Pontoriero. Todos hicieron dos papas y debían elegir la que mejor quedó para la degustación.

Carla cometerá el error y elegirá la que tenía más papa en vez de más relleno y aunque será la más rica, por esta mala elección, no ganará. Otakín también hará una rica papa, pero le añadirá una salsa que causará indignación al chef Albuerne y tampoco será elegida, por lo tanto, ganará Camila Nash con Arenita por no cometer errores a pesar de que las papas de Carla y Otakín estarán más ricas, según Pablo. Así, Camila Nash se librará del duelo de eliminación.

Antes del duelo de papa rellena, Otakín y Arenita tendrán un duelo a gritos, cuando la exchica Yingo pida de mala manera que le traigan agua: “¡Que me aso!, ¡tráiganme agua!”, gritará enojada a producción. “Pídelo ‘por favor’, no lo exijas. No seas rota, pide las h… por favor”, le dirá Otakín y Natalia Rodríguez le responderá con fuerza: “¡Vo’ cállate! No es tu problema. Vo soy el único roto que andas diciendo chistes ordinarios. ¡Hoy pa’ tu casa!”, gritará a propósito del duelo de eliminación que deberá enfrentar el “antiinfluencer”.

¿Crisis en el paraíso? Camila Nash y Tom Brusse sufrirán las turbulencias que provocan los celos, aumentadas por la enemistad del DJ marroquí-francés y Luis Mateucci. Tom le reclamará a Camila por su amistad con el argentino: “¿A ti te gustaría que una persona te falte el respeto y te diga cosas feas y yo voy a decirle ‘ey, qué pasa, ¿todo bien?’, te gustaría? Si te gusta hablar con él, no pasa nada, pero no me pidas respeto. Tú has lo que tú quieras, yo no soy nadie para decirte lo que tienes que hacer, nunca te voy a pedir algo, ya eres mayor y sabes lo que tienes que hacer o no hacer, si me quieres respetar o no”, le dirá a la ex de JC Rodríguez, pero ella le responderá que no vio ninguna falta de respeto en eso. “Pero tú le hablaste en la cocina como si nada, te cagas de risa con él, te he visto, y para mí eso es tomarte un relajo”, le dirá ella confundida por su enojo. El problema no se podrá solucionar en ese momento y Tom se irá del lugar ofuscado.

Durante la noche, Joaquín Méndez llegará con una divertida actividad: una batalla de baile que deberá terminar con un beso o una cachetada. Furia y Adrián deberán ser pareja, pero la argentina se negará rotundamente y cada uno bailará de forma independiente. Dentro de los alumnos que más destacarán será el trío de Pops, Luis Mateucci y Etienne Bobenrieth, el cual terminará con la brasileña besando a ambos hombres. Blu Dumay, a pesar de su recatada personalidad, se atreverá a besarse con Juan David Zapata. Mientras que Camila Nash, en dupla con Otakín, también finalizarán el baile con un beso.

Finalmente, se explicará cómo será el duelo de eliminación, en el cual competirán Otakín, Juan David y Carla Ochoa, sin posibilidad de salvación. En esta ocasión, los amenazados deberán cocinar empanadas salteñas, típicas de Bolivia, con un relleno jugoso y masa con un toque dulce. Antes de iniciar la competencia, Tom le gritará a Otakín: “¡Pa tu casa!”, pero el antiinfluencer no lo tomará en cuenta y responderá sin interés, pero luego, en el confesionario comentará que Tom “tiene que hacer show, está pal show el h.. así que no me interesa”.

