Eduardo Fuentes y Mari Godoy hicieron “fuertes declaraciones” en “Mari con Edu”.

Los animadores hablaron de sus primeros trabajos televisivos. Por su práctica a Eduardo Fuentes en Mega le pagaban 5 mil pesos pero eso fue la puerta de entrada a la televisión, a María Luisa en tanto, en TVN, le pagaron 40 mil.

En un nuevo capítulo del podcast “Mari con Edu” , el animador confesó cómo llegó a ser conductor de televisión: “Después de un año recién me pagaron”, afirmó y María Luisa Godoy reveló qué hizo con su primer sueldo televisivo: “Lo invité a comer…le faltó poco para pedir langosta”, contó.

En el podcast que comparten los conductores de TVN, “Mari con Edu”, ambos conversaron sobre sus primeros trabajos y los sueldos que tuvieron en ellos. En su tono anecdótico, sencillo y honesto, Eduardo reveló que en su práctica en Mega le pagaban 5 mil pesos, pero eso le ayudó como puerta de entrada a la televisión. “Dejé un trabajo donde ganaba como 800 mil”, contó, sin embargo, tiempo más tarde cuando ya era productor del espacio del informe del tiempo, su vida tomó un vuelco al recibir una oportunidad por accidente y eso lo llevó a su carrera actual.

Fuentes explicó que, en sus primeras labores en el canal, era él quien enseñaba a otros cómo debían presentar el informe meteorológico: “Yo era el productor y les decía: pues párate aquí, mira para allá, habla aquí”, recordando que entrenó “a todos los meteorólogos, a las modelos, a todos los que pasaron por ahí”.

La oportunidad surgió una tarde, cuando un postulante se retrasó: “El director, entre hueveo y en serio, abre en el fono y me dice: ‘hazlo voh, poh. No eres tan choro que les enseñas a todos, hazlo tú. Y yo respondí: lo hago”, contó.

Sin pensarlo demasiado, aceptó el desafío y corrió a prepararse: “Partí a vestuario, les dije: chiquillas, voy a hacer una prueba para el tiempo… y me hicieron un traje”; luego, en maquillaje, la reacción fue igual de entusiasta: “Lo toman como que fuera el triunfo de uno de ellos… que puedan tener la oportunidad”.

Ya maquillado y listo, dio su prueba y la sorpresa vino días después, cuando sus compañeros le revelaron que su prueba había pasado al proceso formal: “Me dicen: ‘oye, te metimos en la torta…La torta era el compilado de todos los candidatos”.

“Obvio que no iba a quedar. Porque buscaban modelos… o meteorólogos. Yo no encajaba en ninguna de las dos”, recordó.

Sin embargo, un gerente vio su video por casualidad y cambió el rumbo de todo: “Mostraron los videos y de pronto sale el mío y dice: ‘ya, ¿y ese weón quién es?’… ‘que lo haga ahora, lo probamos al aire’”.

El conductor reconoce que ese momento lo marcó profundamente: “Ahí como que dije: ya, esto es una oportunidad. Hagámoslo en serio”.

Pero no todo fue fácil. Como el gerente creía que Eduardo era periodista, tuvo que ocultar que aún hacía labores de producción: “Me dijeron, el único problema es que él piensa que eres un periodista… entonces trata que no te vea acarreando cintas”.

La verdad se supo cuando el gerente lo vio almorzando en el canal y preguntó por qué estaba ahí. Tras descubrir que había sido engañado, casi despide a los directores: “Ellos me cuentan que los iban a echar. Por mentirle”, relató entre risas, sin embargo, lo dejaron en pantalla pero con una difícil condición: “Ya, que lo haga, pero no hay plata”, fue la sentencia del ejecutivo.

Fuentes aceptó sin dudar: “No importa… era un juego y una oportunidad”, recordando que lo veía como un logro para su currículum: “Yo quería llegar a la radio… esto me iba a servir”, contó.

El conductor estuvo un año completo sin recibir sueldo por dar el tiempo, hasta que llegó un nuevo gerente: “Después, al cabo de un año, recién me pagaron mi primer sueldo por dar el informe del tiempo”.

Hoy, esa historia es parte esencial de su trayectoria y un recordatorio de cómo una broma, un desafío espontáneo y un salto al vacío pueden convertirse en un momento decisivo.

María Luisa y su divertida experiencia con su primer sueldo

“Yo partí trabajando súper chica… para que no me saquen nada en cara, yo tengo que trabajar para que nadie me diga nada”, contó María Luisa Godoy sobre sus inicios en los trabajos. Envolvió regalos, incluso grabó para un programa en La Red, que se hizo a través de una productora, donde si bien viajó a México, nunca le pagaron. Pero uno de sus primeros trabajos por los que sí recibió dinero fue en cuando hizo su práctica en TVN. Una anécdota que mezcla entusiasmo juvenil, un gesto romántico y una cuenta más alta de lo calculado.

Godoy recordó que era apenas una estudiante cuando consiguió su primera experiencia en un medio: “Mi primer sueldo… fue a los 18 años que me metí a hacer una práctica como en un verano en Medianoche TVN, y me pagaban 40 lucas”, recordó.

Con la ilusión propia de ese momento, decidió gastarlo en un gesto especial con su pareja de entonces: “Le digo a mi pololo de ese entonces… ya, mi primer sueldo, te invito a comer”.

Pero la invitación no resultó como imaginaba: “Él se dio la pala… chupó, te juro que le faltó poco para pedir langosta”, contó entre risas. Lo peor vino al rato, cuando trajeron la cuenta: “Y llega la cuenta… salió el doble de lo que tengo, así es que cagaste, pagamos mitad y mitad”, recordó la animadora.

“Mari con Edu” emite capítulos nuevos todos los sábados a través de Youtube y Spotify, con distintas anécdotas de sus conductores. Esta historia pueden verla en el siguiente enlace: https://www.youtube.com/watch?v=RMR3ODAtu-w&t=325s