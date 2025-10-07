Esval extiende postulaciones al Fondo Concursable “Contigo en Cada Gota” hasta el 14 de octubre



El programa de la sanitaria, en su novena versión, destinará $100 millones para apoyar proyectos de organizaciones sociales, instituciones académicas y Bomberos, entre otras entidades. Las bases y formulario están disponibles en www.esval.cl

Con el fin de seguir incentivando la participación de la comunidad y dado el gran interés de las organizaciones, Esval extendió hasta el próximo martes 14 de octubre el plazo para postular a su 9° Fondo Concursable “Contigo en Cada Gota”.

“Las agrupaciones valoran este programa como una instancia real para concretar sus sueños, con más de una década apoyando diversos proyectos de la comunidad organizada. Durante esta edición nos han planteado algunas consultas y siguen desarrollando sus propuestas, por lo que decidimos ampliar el periodo de postulación para facilitar la participación de más entidades”, señaló el gerente regional de Esval, Alejandro Romero.

En esta novena versión, el programa de la sanitaria destinará $100 millones a nivel regional para apoyar iniciativas de: innovación en gestión hídrica, mejoramiento de la infraestructura comunitaria, desarrollo sostenible y continuidad de proyectos ejecutados con anterioridad. Además, también pueden postular entidades como Bomberos -para reforzar sus equipos e implementos-, universidades y colegios, en el ámbito de investigación académica.

Cómo participar

Pueden postular organizaciones sociales sin fines de lucro y con personalidad jurídica en todas las localidades que cuentan con servicio de Esval, además de comunidades educativas o centros de apoderados y Bomberos, entre otros. Cada entidad podrá optar a un máximo de $2,5 millones para el desarrollo de su proyecto. Las bases y formulario de postulación están disponibles en: https://fondosconcursables.esval.cl/introduccion

Desde su creación en 2014, el Fondo Concursable “Contigo en Cada Gota” de Esval ha apoyado a cerca de 350 agrupaciones de la región, destinando más de $600 millones para concretar diversas iniciativas.