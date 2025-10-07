Funcionarios de SaludQuillota se capacitan en uso y manejo de extintores para enfrentar emergencias

La jornada entregó conocimientos teóricos y prácticos sobre fuego básico y utilización de extintores, con el objetivo de fortalecer la preparación de los equipos de salud municipal ante situaciones de emergencia.

Con el propósito de reforzar la seguridad en los centros de salud de la comuna, el Departamento de Salud de Quillota, en coordinación Oficina de Gestión de Riesgo de Desastres de la Municipalidad, realizó la capacitación “Fuego básico, uso y manejo de extintores”, dirigida a funcionarios y funcionarias de distintos establecimientos de la red.

La jornada fue impartida por profesionales de la oficina comunal de Gestión de Riesgos y Desastres, con el apoyo del Instituto de Seguridad del Trabajo (IST), se desarrolló en el Estadio Lucio Fariña Fernández y contempló una metodología teórica y práctica.

Entre los contenidos teóricos abordados, destacaron la teoría del fuego y sus componentes, los tipos y clases de incendio, métodos de propagación, normativa y mantenimiento de extintores, además de nociones sobre planes de emergencia y evacuación.

En el trabajo en terreno, los participantes utilizaron un simulador de fuego que les permitió enfrentarse a un principio de incendio, aplicando lo aprendido con el uso correcto de los equipos extintores.

Fernando Espinoza, enfermero y encargado de la Unidad de Gestión y Emergencias de SaludQuillota, valoró la instancia destacando que “este es el inicio de un proyecto para ir formando y preparando a nuestra gente en el manejo de emergencias, de manera que podamos tener equipos de respuesta rápida mientras llega la ayuda. Hoy logramos que muchos funcionarios perdieran el miedo al uso del extintor y entendieran su importancia en los centros de salud”.

Franco Olivares Carrasco, ingeniero en Prevención de Riesgos de la Oficina de Gestión de Riesgos y Desastres, explicó que la capacitación combinó 45 minutos de teoría y 45 minutos de práctica: “Cada participante pudo manipular un extintor real en un escenario simulado, lo que resulta fundamental considerando que los centros de salud son espacios de gran afluencia de público, donde la seguridad de funcionarios y usuarios es prioritaria”.

En total, cerca de 40 funcionarios y funcionarias participaron en esta primera capacitación, que marca un hito en el fortalecimiento de la preparación y seguridad en la red de salud municipal de Quillota.