Las enseñanzas de “El Principito, una aventura teatral” llegan a Valparaíso con montaje lleno de magia y reflexiones.

La obra se presentará de con entrada liberada en la Sala de Teatro del Centro Cultural IPA y está dirigida a todo público. La actividad de mediación es posible gracias al financiamiento del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio a través de su Programa de Apoyo a Organizaciones Culturales Colaboradoras.

Tras un exitoso mes de noviembre, el Centro Cultural IPA llega este jueves 27 de noviembre a las 19 hrs. con un clásico de la literatura infantil contemporánea adaptado al teatro. Se trata de “El Principito, una aventura teatral” de la Compañía Teatro IluCión que revive la historia de este niño en viaja para entender mejor la vida, la amistad y el amor, cuestionando la forma en la que los adultos viven. La obra está dirigida al público en general y es posible gracias al Programa de Apoyo a Organizaciones Culturales Colaboradoras del que es parte el Centro Cultural IPA y que es financiado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.

La obra, basada en la novela del escritor y aviador francés, Antoine de Saint- Exupéry, retoma las enseñanzas y reflexiones de este niño que comparte con diversos personajes conociendo así la realidad de una rosa, el cariño de un zorro y lo complicado que pueden llegar a ser las personas, desde los reyes hasta los contadores, permitiendo contemplar la riqueza filosófica que convierte este relato en una obra atemporal y digna de ser siempre vista en cualquier etapa de la vida.

“Esta es una historia y montaje que encanta a niños y adultos, nos conecta con lo esencial de la vida y nos permite reflexionar desde un espacio distinto al que habitamos diariamente, por la tanto la invitación es a que toda la familia asista y viva la experiencia de “El Principito, una aventura teatral” junto a nosotros en la Sala de Teatro IPA”, comenta Claudio Vidal, director del Centro Cultural IPA.

“El Principito, una aventura teatral” se presentará en única función el jueves 27 de noviembre a las 19:00 hrs. en la Sala de Teatro IPA de Valparaíso con entrada liberada, gracias financiamiento del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio a través de su Programa de Apoyo a Organizaciones Culturales Colaboradoras, y está dirigida a todo público.

“El Principito, una aventura teatral”

Jueves 27 de noviembre, 19 hrs.

Función dirigida a todo público

Sala Teatro IPA, Condell # 1349 Valparaíso.

Entrada liberada con cupos limitados a través de este link: https://www.passline.com/eventos/el-principito-una-aventura-teatral-449203