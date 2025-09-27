Trabajadores de la Federación Nacional de Sindicatos de Casinos, Juegos y Hoteles de Chile se manifestaron por situación laboral en Viña del Mar

Representantes de trabajadores de casinos de todo Chile exigen que las nuevas bases de licitación garanticen la estabilidad de la plantilla del recinto viñamarino tras la renuncia de la concesionaria.

Representantes de la Federación Nacional de Sindicatos de Casinos, Juegos y Hoteles de Chile (FENASICAJH) realizaron una manifestación pacífica en las inmediaciones del Casino de Viña del Mar para expresar su profunda preocupación por la situación laboral de más de 650 funcionarios del recinto, luego de que la empresa Casino del Mar S.A. se acogiera a la solicitud de renuncia anticipada a sus permisos de operación.

La manifestación contó con el respaldo del Gobernador Regional de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, y el senador Tomás de Rementería, quienes acompañaron a los trabajadores en su demanda. La FENASICAJH recalcó la importancia de que la Superintendencia de Casinos de Juegos de Azar estipule en las nuevas bases de licitación la continuidad laboral de todos los funcionarios.

El Gobernador Regional de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, presente en la jornada, señaló la importancia de proteger los puestos de trabajo y cuestionó el desempeño de la concesionaria saliente:

“Hoy nos parece fundamental que en este nuevo proceso licitatorio se contemple y se consagre la continuidad del empleo. Decirle a quienes hoy están administrando este casino que no pueden seguir despidiendo trabajadores y trabajadoras, aunque sea de mutuo acuerdo, porque -la verdad- cuando ellos concursaron por esta licitación uno de los criterios de elegibilidad de la concesión era la cantidad de empleos ofertados. Esta concesionaria ofertó 1.200 puestos de empleo y hoy día hay casi 600 puestos de empleo; por tanto, se defraudó el proceso licitatorio porque usted no puede ofertar algo que después no va a cumplir. Lo que hizo objetivamente fue ofertar para tener una mayor puntuación y eso fue lo que ocurrió. Tenemos un compromiso de velar por darle continuidad al empleo, por los derechos de los trabajadores, y que las condiciones que se van a ofertar se cumplan; lo que no puede ocurrir es que se defraude la fe pública y también a las y los que trabajan en este casino”.

Exigencia de continuidad de contratos sin modificaciones

Desde la dirigencia sindical, Diego Valerio, presidente nacional de la Federación Nacional de Sindicatos de Casinos, Juegos y Hoteles de Chile (FENASICAJH), valoró el apoyo institucional y explicó el alcance de la demanda:

“Quiero agradecer a trabajadores y dirigentes del casino de Viña y de todo el país que nos acompañan, al Gobernador, al senador De Rementería. Nos reunimos hoy debido a la problemática que tenemos debido a la renuncia de Enjoy a la licencia de operación del casino de Viña del Mar, por el principio de continuidad laboral que queremos queden establecidas en las futuras bases de licitación. Además, hay un tema sobre los empleos directos ofertados por el operador anterior que también rebasa lo de Viña (…) es una problemática a nivel nacional”.

Si bien los trabajadores están respaldados por el artículo 4° del Código del Trabajo y por dictámenes desde 2017 —que obligan a que los contratos individuales y colectivos se mantengan con plena vigencia y sin alterar las condiciones laborales por la transferencia de concesión—, existe incertidumbre respecto a las condiciones que se estipularan al nuevo operador. Los manifestantes esperan que este asuma la totalidad de la plantilla, sin despidos ni modificaciones unilaterales.

Senador De Rementería cuestiona el cumplimiento de la concesionaria

En la instancia, el senador Tomás de Rementería también expresó su preocupación, apuntando al incumplimiento de la empresa concesionaria:

“Hoy día la empresa concesionaria no ha cumplido las condiciones por las cuales ofertó y que le dieron la concesión de este casino; ellos prometieron más de 1.200 trabajadores, hoy día no llega a los 600. Prometieron aportarle a la ciudad un cine, un museo, aportar en el hermoseamiento de esta plaza, vemos que el entorno del casino está cada día peor, prometieron una oferta económica que a poco andar renunciaron a ella y renuncian, además de haberla pedido pagar en cuotas. Creo que la Superintendencia no está cumpliendo su rol de fiscalizarlos”.

Cabe señalar que la máxima autoridad regional de Valparaíso, el Gobernador Mundaca, votó en contra de la renuncia anticipada de la empresa concesionaria, siendo el único miembro del Consejo Resolutivo de la Superintendencia de Casinos en rechazar esta solicitud. El Gobernador ya se había reunido a principios de esta semana con representantes de la Federación Nacional de Sindicatos de Casinos de Juego y Hoteles, instancia donde analizó la situación laboral de los funcionarios del recinto de azar.